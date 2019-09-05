Черные ящики Су-25 доставили для расшифровки в Москву
«Обнаруженные на месте крушения самолета черные ящики доставлены в Москву», — приводит РИА «Новости» слова представителя экстренных служб Ставропольского края.
Найдены тела погибших пилотов разбившегося Су-25Подробнее
Собеседник отметил, что черные ящики не разрушены и пригодны для расшифровки. Работа с приборами по восстановлению картины крушения штурмовика будет проводиться в одном из научно-исследовательских институтов в подмосковных Люберцах.
Учебно-боевой штурмовик Су-25УБ во время полета без боекомплекта упал в Ставропольском крае во вторник, 3 сентября. Разбившуюся крылатую машину нашли в безлюдном месте недалеко от села Чернолесское, разрушений на земле не было.
Специалисты начали поиск летчиков (к операции были привлечены 44 человека и 14 единиц спецтехники). Рядом с самолетом их не нашли.
Позже в Военной прокуратуре и Минобороны сообщили, что тела погибших летчиков обнаружили в кабине.