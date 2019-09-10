Человек погиб при пожаре в гостинице в Сочи

Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в гостинице в Адлерском районе Сочи. Огонь уже потушен.

«На пожаре один человек погиб, еще один госпитализирован», — сказали «Интерфаксу» в администрации Сочи.

По словам сотрудника, горела трехэтажная мини-гостиница. Пострадавший человек был госпитализирован.

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В то же время в краснодарском главке МЧС сообщили, что пожар произошел в частном домовладении по улице Ленина. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 05:20. Площадь пожара была 100 квадратных метров, в 06:21 огонь был потушен.

Во время пожара спасатели эвакуировали 20 человек. Теперь там работают дознаватели и следственная группа.

В тушении участвовали 19 человек и шесть единиц техники.