Бывшего замглавы Центра связи ФСИН задержали во Франции

В апреле этого года Останкинский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Щетинина, которому предъявили обвинение по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия» и «Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупных размерах». В итоге Щетинина объявили в международный розыск.

Официальный представитель столичного главка Следственного Комитета России Юлия Иванова ранее сообщала, что в рамках возбужденного уголовного дела ранее арестовали бывшего начальника ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОС) ФСИН» Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова. Щетинин тогда сбежал из страны.

По версии следствия, в 2015 году руководство ГЦИТОС путем преступного сговора обеспечило победу на торгах ФГУП «НТЦ „Атлас“». Разыгрывалось право на заключение государственного контракта на поставку для нужд уголовно-исполнительной системы 1,5 тысячи персональных электронно-вычислительных машин. Сумма контракта составила более 160 миллионов рублей.

В ближайшее время Генеральная прокуратура России направит во Францию документы для экстрадиции Щентинина в Россию.