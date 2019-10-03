Борт SSJ выкатился за пределы ВПП на Чукотке

«Ямал» подтвердил проблемы с SSJ100 Подробнее

Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на пять метров влево. Отклонение от курса произошло во время посадки.

В тот момент на борту самолета находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщил ТАСС, в администрации аэропорта уточнили, что в данный момент самолет остается на месте. Его эвакуацию начнут в светлое время суток.

Ранее о проблемах с повышенными нагрузками на шасси у самолетов Sukhoi Superjet 100 при посадке на искусственную взлетно-посадочную полосу заявили авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя. Всего там произошло семь случаев, когда SSJ100 фиксировали превышение перегрузок на шасси. Проверка полосы Роспотребнадзором нарушения не выявила. Другие перевозчики заявили, что их борта с такими проблемами не сталкивались. Из этого специалисты сделали вывод, что проблема заключалась не в покрытии.