  • Башкирский подросток на самодельном транспорте пострадал в аварии

    26 сентября 2019, 13:34

    Артур Блянихов

    В республике Башкортостан зафиксировано ДТП с участием самодельного транспорта, в результате которого пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональное ГИБДД.

    По данным издания, авария произошла на улице Октябрьской в селе Сальевка (Дуванский район). Самодельное транспортное средство, которым управлял молодой человек, опрокинулось на дороге. Подросток получил травмы и был доставлен в больницу.