Башкирский подросток на самодельном транспорте пострадал в аварии
В республике Башкортостан зафиксировано ДТП с участием самодельного транспорта, в результате которого пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональное ГИБДД.
По данным издания, авария произошла на улице Октябрьской в селе Сальевка (Дуванский район). Самодельное транспортное средство, которым управлял молодой человек, опрокинулось на дороге. Подросток получил травмы и был доставлен в больницу.