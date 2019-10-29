  • Баллоны с кислородом разлетелись по МКАД после аварии

    29 октября 2019, 11:01

    Алла Морген, Дарья Сидорова

    Несколько баллонов с кислородом рассыпалось по МКАД из-за аварии с участием грузовика. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Авария произошла на 40-м километре внутренней стороны шоссе. Грузовик перевозил кислородные баллоны в прицепе. Во время ДТП они вылетели на дорогу и разлетелись в стороны. По словам собеседника, несколько баллонов разгерметизировались.

    На кадрах очевидцев видно, что на дороге лежит как минимум два десятка баллонов.

    Баллоны с кислородом разлетелись по МКАД после аварии | Изображение 1
    Источник фото: https://vk.com/msk_today