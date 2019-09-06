Автомобилист сбил собаку и обвинил ее хозяина в порче машины

Уголовное дело в Томске заведено против 16-летнего Данила. Он ударил джип, который сбил его собаку. Парню грозит до двух лет лишения свободы.

Школьник рассказал ТВ2, что ЧП произошло 5 июня. Он взял с собой в гараж трехмесячную лайку. Собака бегала без поводка, и ее задавил внедорожник.

«Я увидел, что автомобиль остановился на собаке. Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель Nissan не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть», — вспомнил старшеклассник.

Автомобилист вызвал ДПС. Полицейские составили схему ДТП. После этого Данил вместе с отцом похоронили собаку и посчитали, что на этом история закончена. Однако водитель подал в суд на молодого человека и потребовал выплатить ему материальный ущерб в размере 14 тысяч рублей.

Мужчина заявил, что парень якобы угрожал ему, просил денег за пса и повредил капот. В отношении Данила было возбуждено уголовное дело о преднамеренной порче чужого имущества. Если его вина будет доказана, то он может получить до двух лет тюрьмы.

Также следствие увидело в действиях школьника признаки оскорбления водителя и угрозы убийством. В свою очередь, семья мальчика обратилась за помощью к зоозащитникам.