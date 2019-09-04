Автомобиль врезался в остановку в Пскове. Есть погибший и пострадавшие

Легковушка Сhеvrоlеt въехала в остановку с людьми в Пскове. В результате ДТП водитель машины погиб, пострадали четыре человека.

«Легковой автомобиль въехал в остановку на улице Леона Поземского у дома 115. Имеется информация о четырех пострадавших», — приводит ТАСС слова сообщения пресс-службы регионального главка МВД.

Источник фото: vk.com/public167597091

В полиции добавили, что водитель иномарки 1952 года рождения погиб, а все пострадавшие — женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

Источник фото: vk.com/public167597091

На остановке было больше людей. Многим удалось отбежать в сторону, когда они заметили, что автомобиль приближается к остановке. Все женщины, получившие в ДТП травмы, доставлены в медицинское учреждение. Информации о том, что стало причиной смертельной аварии пока нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.