Автомобиль сбил инвалида в центре Москвы

Страшная авария произошла в центре столицы. На Новом Арбате автомобиль на полной скорости сбил мужчину на инвалидной коляске, пересекавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в московском управлении ГИБДД.

«Подтверждается наезд. Новый Арбат, 19. На данный момент пострадавшего осматривают медики», — рассказала «360» представитель столичного управления ГИБДД.

Она также отметила, что пострадавший пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В Telegram-канале «Varlamov News» были опубликованы кадры страшной аварии, снятые очевидцем. На них видно, как мужчина в инвалидной коляске пытается пересечь дорогу, чтобы добраться до тротуара, однако не успевает проскочить перед проезжающем автомобилем.

Как уточнили в столичном ГИБДД, мужчина жив, и в настоящее время его осматривают врачи.