Автомобиль сбил группу школьников в Нижнем Новгороде. Главное

В Нижнем Новгороде неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар и сбил группу девятиклассников. Школьники шли в театр. Есть пострадавшие. Учительница погибла.

«7 декабря 2019 года в 17:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств с последующим наездом на пешеходов в городском округе Нижний Новгород, Нижегородском районе», — подтвердили в МЧС.

Как рассказали очевидцы, из-за столкновения один из автомобилей развернуло и вынесло на тротуар. По тротуару в этот момент шла группа детей в сопровождении взрослых — они направлялись в театр. Детей буквально разбросало по сторонам.

Источник фото: МЧС

По предварительным сведениям, пострадали 11 детей и двое взрослых. Эту информацию подтвердили и в ГИБДД.

«Пострадавшие пешеходы — несовершеннолетние, девятый класс, двигались организованной группой в театр — 11 несовершеннолетних и двое взрослых», — рассказали в ведомстве. Сообщение ГИБДД процитировал «Интерфакс».

Источник фото: МЧС

В ГУ МВД по Нижегородской области в свою очередь заявили о госпитализации 10 детей и двоих взрослых. Еще один школьник посте осмотра медиками был отпущен домой. У всех госпитализированных — травмы различной степени тяжести. Двое детей — тяжелые.

По неподтвержденным пока официально сведениям, от полученных травм одна учительница погибла. Медикам не удалось ее спасти.