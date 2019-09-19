Автобус с пассажирами перевернулся в Новой Москве

На Киевском шоссе в Новой Москве произошло ДТП с участием автобуса. Об этом «360» сообщили в управлении ГИБДД.

Представитель Госавтоинспекции в разговоре с «360» уточнил, что ДТП произошло на 57 километре Киевского шоссе примерно в 20:20. «Автобус обычный, не рейсовый. Он на колесах, не опрокинулся, без возгорания. Погибших нет, предварительно, 6 пострадавших», — сказали в ГИБДД. На месте происшествия работают спасательные службы. Все обстоятельства аварии выясняются.