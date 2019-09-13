Австралийцы проиграли испанцам в полуфинале ЧМ по баскетболу
В Китае завершился полуфинал чемпионата мира по баскетболу. Испанцы победили австралийцев в овертайме и вышли в финал. Об этом сообщил RT.
Полуфинальная встреча закончилась со счетом 95:88 в пользу сборной Испании. Ее центровой Марк Газоль стал самым результативным игроком мачта. Он набрал 33 очка. На одно очко меньше записал к себе в актив австралиец Патрик Миллс. За золотые медали чемпионов мира испанцы поборются с командой из Франции.