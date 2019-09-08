Авиакомпания «Россия» опровергла сообщения о возгорании самолета в Шереметьево

Авиакомпания «Россия» опровергла информацию о возгорании самолета в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщили в пресс-службе компании.

«Во время подготовки самолета к вылету из Шереметьево на одном из самолетов во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива», — сказано сообщили в пресс-службе АК «Россия».

Сейчас технические специалисты авиакомпании проводят расследование, чтобы выяснить причины неисправности.

Отмечается, что авиакомпания «Россия» приняла решение предоставить резервный борт, чтобы сократить возможную задержку рейса.

Самолет вылетит в 21:30 по московскому времени. При этом, согласно данным онлайн табло аэропорта, рейс авиакомпаний FV 6281/SU 6281 во Владивосток должен был быть выполнен в 18:25.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев сообщила, что при запуске один из двигателей самолета вспыхнул и заглох. Как пишет газета, самолет отбуксировали, а пассажирам должны были предоставить резервный борт.