Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

Студент из Башкирии пришел на физкультуру и умер Подробнее

Сообщение о смерти школьника в спортзале поступило в понедельник, 30 сентября. Во время выполнения упражнения на перекладине юноша почувствовал себя плохо и потерял сознание. Ему пытались помочь учитель и школьный фельдшер, но в себя школьник так и не пришел. Через некоторое время он скончался.

На место происшествия прибыли следователи, которые опросили очевидцев случившегося, а также одноклассников и родственников умершего школьника. В ходе проверки сотрудники ведомства намерены выяснить, при каких обстоятельствах мальчика допустили в спортзал, а также проходил ли он обследование состояния своего здоровья перед занятиями. Тело мальчика направили на судебную медицинскую экспертизу.

По результатам проверки в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.

Это не первый случай, когда молодые ребята умирают во время занятий. Сегодня стало известно, что первокурсник колледжа в Уфе скончался в ходе урока физкультуры. Следователи начали проверку.