  • Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

    30 сентября 2019, 16:08

    Анатолий Минкин

    Десятиклассник алтайской школы скончался во время выполнения упражнения на перекладине на уроке физкультуры в Чойской средней образовательной школе. В данный момент расследованием причин смерти подростка занимаются правоохранители, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике.
    Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

    Студент из Башкирии пришел на физкультуру и умер

    Подробнее

    Сообщение о смерти школьника в спортзале поступило в понедельник, 30 сентября. Во время выполнения упражнения на перекладине юноша почувствовал себя плохо и потерял сознание. Ему пытались помочь учитель и школьный фельдшер, но в себя школьник так и не пришел. Через некоторое время он скончался.

    На место происшествия прибыли следователи, которые опросили очевидцев случившегося, а также одноклассников и родственников умершего школьника. В ходе проверки сотрудники ведомства намерены выяснить, при каких обстоятельствах мальчика допустили в спортзал, а также проходил ли он обследование состояния своего здоровья перед занятиями. Тело мальчика направили на судебную медицинскую экспертизу.

    По результатам проверки в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.

    Это не первый случай, когда молодые ребята умирают во время занятий. Сегодня стало известно, что первокурсник колледжа в Уфе скончался в ходе урока физкультуры. Следователи начали проверку.