  • «Аэрофлот» заявил о сотрудничестве со следствием по делу Александрова

    02 октября 2019, 18:12

    Анатолий Минкин

    Компания «Аэрофлот» сотрудничает со следователями в связи с задержанием заместителя генерального директора Владимира Александрова, поэтому давать комментарии по этому случаю она не может. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя перевозчика.
    «Аэрофлот» заявил о сотрудничестве со следствием по делу Александрова

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    «В настоящее время в интересах следствия мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев. Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств», — заявил представитель «Аэрофлота».

    Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Владимир Александров, адвокаты коллегии «Консорс» Александр Сливко и Дина Кибец, а также бывший руководитель юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

    Всем им предъявили обвинение. Сегодня в Басманном суде Москвы рассматривается вопрос об их аресте.