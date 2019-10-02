«Аэрофлот» заявил о сотрудничестве со следствием по делу Александрова
Компания «Аэрофлот» сотрудничает со следователями в связи с задержанием заместителя генерального директора Владимира Александрова, поэтому давать комментарии по этому случаю она не может. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя перевозчика.
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«В настоящее время в интересах следствия мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев. Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств», — заявил представитель «Аэрофлота».
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Владимир Александров, адвокаты коллегии «Консорс» Александр Сливко и Дина Кибец, а также бывший руководитель юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве.
Всем им предъявили обвинение. Сегодня в Басманном суде Москвы рассматривается вопрос об их аресте.