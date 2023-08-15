Армия 15 августа 2023, 18:20 «Звезда»: комплекс «Гибка-С» способен вести огонь по беспилотникам и вертолетам

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Зенитно-ракетный комплекс «Гибка-С» способен вести огонь по различным видам воздушных целей, включая беспилотники и вертолеты. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил замначальника управления Конструкторского бюро машиностроения в Коломне Александр Романюк.

По его словам, в экипаж комплекса входят командир отделения, водитель и два стрелка-зенитчика. «Гибка-С» имеет дальность поражения шесть километров в зависимости от цели и местности.

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Отмечается, что мобильный комплекс противовоздушной обороны создан на базе автомобиля повышенной проходимости «Тигр».