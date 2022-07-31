Зрители парада ВМФ в Петербурге первыми увидели катер «Раптор» с ударным ракетным комплексом

На параде ВМФ в Петербурге впервые показали катер «Раптор» с ударным ракетным комплексом. Прямую трансляцию мероприятия вели в эфире Первого канала.

Ранее подобные системы и ПТРК «Корнет» на палубе боевого катера не показывались вживую широкой мирной публике.

«В парадном строю патрульный катер Б-436, представляющий Краснознаменную Каспийскую флотилию. Катер и его экипаж участвовали в спецоперации», — прокомментировал появление катера ведущий трансляции парада.

По его словам, использование функционала катера на практике подтвердило его передовые свойства. Также создатели этого типа судов уже наметили дальнейшую доработку. В частности, на катер установят ударный комплекс и новейшие системы защиты.

Во время участия «Раптора» в параде было видно, что в кормовой части катера уже установлены две четырехконтейнерные пусковые установки ПТРК «Корнет». Также на борту разместили мортирки, похожие на аналогичные изделия из состава танкового комплекса активной защиты, которые устанавливаются на новейшие танки Т-14 «Армата».