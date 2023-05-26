Армия 26 мая 2023, 15:06 «Зов Родины, и никак иначе». Будущие контрактники из Москвы — о своей мотивации Москвичи рассказали, почему идут служить по контракту Unsplash

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В центральный столичный пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова продолжают прибывать новобранцы О своей мотивации они сообщили корреспондентам АГН «Москва».

«Зов Родины, и никак иначе. Цель и мотивация — защищать свои земли, людей, мирное небо над головой», — рассказал один из будущих солдат.

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Другой мужчина уже не в первый раз пришел на пункт. Родом он из Ростовской области.

«Я давно хотел попробовать себя в военной службе. Друг посоветовал прийти сюда и записаться добровольцем», — сказал третий.

В пункте на улице Яблочкова работают волонтеры. Они расскажут всю необходимую информацию о службе в зоне СВО и о льготах для военных, их семей и пожилых родственниках.

Также на месте есть врачи и профессиональные инструкторы. Медики проверяют состояние здоровья кандидата, а вторые проводят собеседование и определяют специальность будущего солдата.

Вчера, 25 мая, из пункта отправили очередную группу контрактников. Их проводили друзья и родные.