Армия 03 февраля 2023, 10:26 Зону ответственности Южного военного округа расширили на новые регионы России Минобороны заявило о расширении ответственности ЮВО на освобожденные территории РИА «Новости»

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Зону ответственности Южного военного округа России расширили на Луганскую и Донецкую народные республики, а также на Херсонскую и Запорожскую области. Об этом свидетельствуют данные обновленной карты военных округов на сайте Министерства обороны России.

Пресс-служба оборонного ведомства объяснила ТАСС, что необходимость в расширении зоны ответственности ЮВО связана с вхождением в состав страны новых регионов и включением в состав Минобороны воинских подразделений Народной милиции ЛНР и ДНР.

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Военным округом является общевойсковое объединение местных военных учреждений, военно-учебных заведений, частей и соединений.

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Ранее глава Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил, что государство в современной истории еще не сталкивалось с такой интенсивностью ведения боевых действий, как в зоне специальной операции на Украине. Он отметил, что против России ведет борьбу весь коллективный Запад.

Герасимов добавил, что личный состав Генштаба делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность России и добиться выполнения поставленных задач в зоне спецоперации.