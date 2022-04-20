Журналисты показали огневые позиции «Азова» вблизи мариупольской свалки

Российские военные разбирают в Донбассе очередной пункт, с которого вели обстрел украинские националисты. «Известия» показали огневые позиции бойцов «Азова»* вблизи мариупольской свалки.

Националисты выбрали удачное с тактической точки зрения место — на возвышенности, где просматриваются все подъездные пути, близлежащие дороги и луга. Благодаря этому им удалось удерживать оборону на протяжении почти полутора месяцев.

«Здесь достаточно глубокий подвал. В нем легко можно было укрыться от любых видов тяжелого артиллерийского вооружения», — рассказал военнослужащий, показывая укрытие.

По оставленным на месте личным вещам, например футболкам, военные поняли, что в укреплении находились бойцы нацбатальона «Азов»*. В подвале все осталось как было — видно, что боевики бежали второпях, их настигли неожиданно.

На этаже выше они оборудовали боевые позиции. Здесь разложены боеприпасы мелкого и крупного калибра.

Во вторник военные показали укрепрайон украинских боевиков на территории металлургического комбината имени Ильича. Здесь были брошены крупнокалиберные пулеметы, патроны, боевые машины и другие образцы вооружения.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.