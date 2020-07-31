Журналист из Дании назвал оружие РФ, против которого нет защиты у НАТО

По его словам, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» не имеет себе равных в мире. Он выразил беспокойство за американскую военную базу Туле в Гренландии. Эксперт подчеркнул, что «Кинжал» полностью изменил баланс сил в Арктике, информирует «ПолитЭксперт».

Роттбелл отметил, что «Кинжал» обладает непревзойденной скоростью и точностью попадания. Уточняется, что дальность полета позволяет всему комплексу, состоящему из самолета-носителя и ракеты не заходить для удара в зону поражения ПВО.