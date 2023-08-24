Армия 24 августа 2023, 22:49 Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой unsplash.com

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Громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой на полигоне в Казачьей бухте. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Военные проводят тренировки в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах Севастополя и Крыма. Ситуация в городе спокойная, отметил Развожаев.

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«Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте», — сказано в сообщении.

Севастополь представляет собой главную базу Черноморского флота. Такие учения проводят в городе регулярно.

Тренировки флота проходили в Казачьей бухте Севастополя 22 августа. Местные власти стараются заранее предупреждать туристов и местных жителей о планируемых учениях, чтобы население сохраняло спокойствие.