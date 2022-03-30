В больницах Харькова местным жителям отказывают в медицинской помощи, там лечат только украинских военнослужащих и боевиков территориальной обороны. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют», — привел «Интерфакс» слова Мизинцева.

Нацбатальоны размещают тяжелую боевую технику в жилых кварталах Харькова, квартиры населения они превращают в позиции для ведения огня.

«Националисты продолжают применять испытанную тактику размещения тяжелой военной техники в жилых кварталах», — заявил генерал-полковник.

Местные жители стараются не общаться по телефону и в соцсетях, опасаясь действий СБУ.

«По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают, и они не возвращаются», — отметили в Минобороны РФ.

В Харькове сейчас сложилась самая критическая гуманитарная обстановка, в городе введен комендантский час. Местные жители укрываются в подвалах, опасаясь провокаций со стороны националистов. Свет, газ и отопление отсутствуют во многих домах.

«Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове», — отметил Мизинцев.