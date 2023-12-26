Армия 26 декабря 2023, 23:31 Жителям Ейска объяснили громкие звуки в небе Оперштаб Краснодарского края: громкие звуки в Ейске связаны с учениями военных РИА «Новости»

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Громкие звуки, которые жители Ейска слышали ранее, — это военные учения с применением беспилотников. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ейского района, военные в регионе проводят учения, в том числе с использованием дронов.

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«Громкий звук — уничтожение одной из учебных целей при отработке задач учений», — пояснили в оперштабе.

Ранее в СМИ появилась информация о звуках взрывов в Ейске, которые приписали работе ПВО. Жители сообщили, что слышали несколько громких звуков.

Рано утром 26 декабря ВСУ атаковали порт Феодосии. Спасатели оперативно локализовали начавшийся после взрыва пожар. От взрыва пострадал большой десантный корабль «Новочеркасск». Системы ПВО сбили два бомбардировщика Су-24 около населенного пункта Жовтень.