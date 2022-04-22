Обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители могут свободно передвигаться по улицам, не опасаясь обстрелов со стороны украинских националистов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на ежевечернем брифинге ведомства.

«Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Люди начали возвращаться к мирной жизни. Из-за отсутствия в домах газа еду готовят на кострах у домов. Несмотря на это, жители ощущают позитив, ведь не нужно прятаться по подвалам и ждать обстрела.

Остатки боевиков нацбата «Азов»* вместе с иностранными наемниками и солдатами ВСУ надежно заблокированы на территории промзоны «Азовстали». Им предлагают сложить оружие и сдаться, гарантируя сохранение жизни и медицинскую помощь.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.