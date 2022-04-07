Жителей Гостомеля обяжут соблюдать комендантский час в течение недели

Жителей украинского поселка Гостомель обяжут соблюдать комендантский час в ближайшие семь дней. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Его слова процитировало РИА «Новости».

Особый режим будет действовать с 7 по 14 апреля. В это время жителям Гостомеля запрещается находиться на улицах и в других общественных местах. Нельзя пользоваться личным или общественным транспортом.

«На территории Гостомельского поселкового совета комендантский час усилен. Он продлится с 6:00 7 апреля до 6:00 14 апреля», — написал Павлюк.

Он рассказал, для чего власти Киевской области установили комендантский час. По его словам, ограничения позволят специалистам обезопасить город перед возвращением мирных жителей. В том числе планируется «деблокировать объекты инфраструктуры».

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Кампания проходит по нескольким направлениям. Среди них — Донбасс, Харьков и Киев. В начале апреля Вооруженные силы России отступили от столицы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это «жестом доброй воли».