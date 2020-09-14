Женский экипаж впервые сформировали на Черноморском флоте

По словам Рулева, за время эксперимента женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки. Они обучились специальностям рулевого-сигнальщика, моториста-электрика и командира катера.

«На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера», — цитирует Рулева «Царьград».