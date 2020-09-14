Женский экипаж впервые сформировали на Черноморском флоте
Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев рассказал об успешном эксперименте по формированию женского экипажа патрульного катера. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Рулева, за время эксперимента женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки. Они обучились специальностям рулевого-сигнальщика, моториста-электрика и командира катера.
«На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера», — цитирует Рулева «Царьград».