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    14 августа 2021, 16:28

    Женщин-летчиц примут на службу в ВКС РФ

    Александр Блинов

    Первые экипажи женщин-летчиц в ближайшем будущем появятся в авиационных частях Воздушно-космических сил России. Об этом замглавкома ВКС РФ Александр Максимцев сообщил ТАСС.

    Женщин-летчиц примут на службу в ВКС РФ

    Пока в ВКС нет такого системного опыта. Применение женских экипажей — новое направление работы, отметил генерал-майор.

    «Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках», — рассказал замглавкома.

    Максимцев добавил, что подход к каждой летчице будет индивидуальным, исходя из их профессиональных навыков. Он напомнил, что в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков курсантки обучаются по специальностям в области дальней, военно-транспортной, штурмовой и истребительной авиации.

    Ранее в военной академии Генштаба ВС РФ рассказали о новых и модернизированных образцах вооружения и военной техники, которые разрабатываются для ВКС. Среди них — гиперзвуковая ракета X-95, стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».