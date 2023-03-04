Армия 04 марта 2023, 18:12 Жалобы мобилизованных из Оренбургской области проверит военная прокуратура Губернатор Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб солдат из Оренбуржья РИА «Новости»

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных из региона на некачественную подготовку и экипировку. Видеообращение записали не только солдаты, но и члены их семей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья.

«Губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру, идет проверка», — уточнили в пресс-службе.

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Вице-губернатор Дмитрий Кулагин связался с командованием части.

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В соцсетях опубликовали видео, где группа мужчин в камуфляже представляется мобилизованными из Оренбургской области. Они пожаловались на распределение в штурмовые подразделения без необходимой подготовки и экипировки и попросили вернуть их в территориальную оборону. К обращению присоединились и родственники солдат.

В конце февраля записавших подобное видео иркутских мобилизованных перевели на новое место службы после вмешательства губернатора региона Игоря Кобзева.