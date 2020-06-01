Зенитчики ЦВО приступили к переобучению на системы «Бук-М3» и С-400
Командующий войсками ЦВО (Центральный военный округ) Александр Лапин рассказал, что с 1 июня военнослужащие зенитного ракетного полка, дислоцированного в Поволжье приступили к переобучению на новейшую ЗРС С-400 «Триумф», а алтайские зенитчики — на комплекс «Бук-М3». Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам генерал-полковника, завершением учебы станут боевые стрельбы, которые пройдут на полигоне «Капустин Яр» (Астраханская область) в ноябре.
Кроме того, с сегодняшнего дня началась переподготовка личного состава зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Бийске, на ЗРК «Бук-М3».
«Переучивание проходит в Учебном центре войсковой ПВО Сухопутных войск в Оренбурге и в Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского в Смоленске», — уточнил Лапин.