Зенитчики ЦВО приступили к переобучению на системы «Бук-М3» и С-400

По словам генерал-полковника, завершением учебы станут боевые стрельбы, которые пройдут на полигоне «Капустин Яр» (Астраханская область) в ноябре.

Кроме того, с сегодняшнего дня началась переподготовка личного состава зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Бийске, на ЗРК «Бук-М3».

«Переучивание проходит в Учебном центре войсковой ПВО Сухопутных войск в Оренбурге и в Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского в Смоленске», — уточнил Лапин.