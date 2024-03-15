Армия 15 марта 2024, 06:31 Завершилось досрочное голосование в российской армии Минобороны: в ВС России завершилось досрочное голосование

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В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование на выборах президента. Своим правом воспользовались участники спецоперации, военнослужащие в отдаленных уголках России и за рубежом, сообщило Минобороны.

Досрочное голосование проходило с 25 февраля по 14 марта. Авиация и морской транспорт обеспечили избирательный процесс в отдаленной местности, например, на островах Курильской гряды и в Мурманской области, а также за пределами России — в Сирии и Нагорном Карабахе. Президента России смогли избрать участники спецоперации на Украине.

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Основной этап голосования пройдет с 15 по 17 марта. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Голосование стартовало на Сахалине, Курилах, в Приморье и Хабаровском крае, Омской области и Бурятии. В Таиланде прием избирателей организовали на территории генконсульства России.