Завершились госиспытания вспомогательного судна для Черноморского флота

«В процессе государственных испытаний моряки изучили технические возможности судна, провели различные судовые учения и выполнили регламентные работы по обслуживанию судового оборудования. Совместно с государственной приемной комиссией экипаж и представители завода-судостроителя испытали надежность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационного и другого судового оборудования. Специалисты государственного технического надзора провели допуск судовых объектов (энергетической установки, станции живучести, грузовых кранов и прочее) к безопасной эксплуатации», — заявили в пресс-службе.

СБ-742 будет заниматься буксировкой и снятием с мели кораблей и судов, тушением пожаров на кораблях и береговых постройках, эвакуировать людей и оказывать пострадавшим медицинскую помощь, а также подавать электроэнергию на аварийные корабли и поддерживать их на плаву. Кроме того, его задействуют в водолазных работах на глубине до 60 метров и сборе с поверхности моря нефтепродуктов. Спасательный буксир примет участие и в поисковых работах.

Андреевский флаг на СБ-742 поднимут после подписания акта приема и издания приказа главнокомандующего ВМФ. После этого он перейдет в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ Новороссийской военной морской базы Черноморского флота.