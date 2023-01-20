20 января 2023, 10:19
Заварзин допустил ношение бороды российскими военными
Генерал Заварзин: военные могут носить аккуратную бороду
Член комитета по обороне Государственной думы Виктор Заварзин поддержал мнение коллеги генерала Виктора Соболева по вопросу о бородах у военных. Оба считают, что военные могут носить ее, но должно все это выглядеть аккуратно. Об этом сообщил РБК.
«Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности во время передышек [в боевых действиях]. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно», — сказал Заварзин.
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Он отметил, что Минобороны России следит за гигиеной и питанием бойцов, а также делает все для обеспечения их тыла. Генерал напомнил, что в российской армии всегда обращали внимание на опрятный вид военнослужащих. Ведь внешняя опрятность и аккуратность хорошо действует на внутреннее состояние военного и на общую дисциплину. Депутат подчеркнул, что командиры должны показывать пример.
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Полемика о бородах у бойцов началась несколько дней назад. Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бороды у военных обоснован требованием соблюдать воинскую дисциплину. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал такую точку зрения.
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