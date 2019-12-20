Затонувшую в Севастополе подлодку начали буксировать на выброс

Водолазы Черноморского флота России начали буксировать затонувшую под Севастополем подлодку. До этого судно списали, теперь его планируют утилизировать.

«Начата буксировка подлодки к месту, где она будет утилизирована», — сообщил РИА «Новости» источник в структурах Черноморского флота.

Списанные плавдок ПД-16 и подлодка Б-380 затонули в Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря. После затопления подлодка всплыла, было принято решение о ее буксировке.

Перед транспортировкой специалисты-водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ откачали воду из подлодке, закрепили на корпусе специальные спасательные понтоны, чтобы обеспечить судну дополнительную плавучесть. Подлодку планируют доставить в Инкерман и там утилизировать.

Источник сообщил агентству, что затопленный док поднимут и доставят на утилизацию в 2020 году.

Большой плавучий док ПД-16 был принят в состав ВМФ в 1941 году. В нем в течение долгого времени находилась подлодка Б-380, известная как «Горьковский комсомолец». На ее базе думали создать музей.