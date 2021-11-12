Заслуженный пилот России рассказал подробности возможного применения новых Су-57

Воздушно-космические силы России (ВКС) скоро получат новые истребители пятого поколения Су-57. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с News.ru рассказал о деталях их возможного применения.

«Истребители Су-34 и Су-30 мало чем отличаются от Су-57 на данный момент. У РФ их достаточно в войсках для того, чтобы противостоять любому противнику и гонять непрошеных гостей, которые подлетают к границам то на Балтике, рядом с Калининградом, то по Севморпути пытаются навязать присутствие, то в Черном море, то на Дальнем Востоке. По тем данным, что мне сейчас известны, они превосходят американские модели пятого поколения F-35 и F-22. Не по всем параметрам, сразу подчеркиваю, но по многим уже превосходят», — сказал собеседник издания.

Новый Су-57 — это многофункциональный истребитель пятого поколения. Он разработан для нанесения ударов на земле, на воде и в воздухе. Истребитель может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость.