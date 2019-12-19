Заслуженный летчик РФ сравнил Су-57 и F-35
Генерал-майор авиации, заслуженный летчик России Владимир Попов сравнил новейшие истребители Су-57 и F-35, отметив их недостатки и преимущества. Летчика процитировал сайт телеканала «Звезда».
По словам Попова, американский бомбардировщик F-35 очень легок в управлении. Летчику он показался достаточно комфортным и оставил приятное впечатление.
«Напряжение было только в том для меня лично, что некоторые приборы пришлось осваивать. И первоначально трудности какие-то были», — заметил генерал-майор.
Он назвал F-35 «капризным» самолетом из-за его обслуживания и обеспечения на Земле. Дело в том, что его нельзя оставлять на открытом воздухе, так как разрушается поверхностный слой машины. При ее создании ставилась цель сделать истребитель невидимым, отсюда и «побочный эффект».
«По маневренным характеристикам ближнего боя однозначно самолеты наши будут в приоритете по отношению к F-35», — заверил Попов.