Украинские военные обстреливают российские колонны. Стрельбу они могут вести из жилых домов и прикрываться мирными жителями. Об этом солдат ВС РФ рассказал военному корреспонденту Юрию Котенку. Он опубликовал небольшое интервью с военнослужащим в Telegram-канале.

«Могут сидеть с гранатометами, обстреливать наши колонны. Также снайперы работают, в домах засядут и выжидают, когда колонна пойдет. Стреляют по колоннам снайперы, стрелки, пулеметчики», — заявил военный.

По его словам, военнослужащие с Украины сидят в мирных домах.

«Бывает, даже прикрываются мирными, это даже чаще всего», — отметил он.

Военный объяснил, как работают российские военнослужащие. В группе есть человек, который следит за обстановкой, передает о ней командиру. Командир оценивает и дает команду.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее главная цель — демилитаризация и денацификация страны.