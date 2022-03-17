«Защитить неповинных людей». Военный обозреватель объяснил медленный темп спецоперации

Участвующие в специальной операции на Украине российские военные не применяют тяжелые виды вооружений для обстрела позиций ВСУ в жилых кварталах из-за опасности для мирных жителей. Об этом «360» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

Он объяснил, что при использовании подобного вида оружия осколки могут поразить мирных жителей, чего допускать нельзя.

«Осколки от крылатой ракеты летят на 150−200 метров, а это жилые дома. От простого снаряда калибра 122 или 152 миллиметра — на 60 метров. Это тоже жилые дома. Мы стараемся действовать так, чтобы максимально защитить ни в чем неповинных людей», — заявил Литовкин.

Эксперт подчеркнул, что со стороны обывателей кажется, что спецоперация продвигается достаточно медленно, но это позволяет уберечь местных жителей. Литовкин напомнил, что совсем по другому действовали американские войска, когда ковровыми бомбардировками уничтожали Белград в 1999 году.

Вооруженные силы России проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. Приказ о ее проведении отдал президент Владимир Путин в ответ на просьбу глав республик Донбасса обеспечить безопасность мирных жителей. Все удары наносятся только высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.