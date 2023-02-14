Армия 14 февраля 2023, 19:51 Защищавших Донбасс с 2014 года добровольцев предложили признать ветеранами боевых действий Депутат Миронов попросил Путина признать ветеранами добровольцев Донбасса с 2014 года РИА «Новости»

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Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов обратился с просьбой к президенту Владимиру Путину признать ветеранами боевых действий добровольцев, которые с 2014 года участвуют в защите Донбасса. Его слова привел ТАСС.

«Вы в начале года дали поручение проработать вопрос о том, чтобы народным милициям ДНР и ЛНР, которые сражаются с мая 2014 года, также был присвоен статус ветеранов боевых действий и соответствующие социальные льготы. Но есть еще категории добровольцев», — отметил парламентарий.

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В ноябре прошлого года Сергей Миронов заявил о необходимости признать ветеранами и инвалидами боевых действий добровольцев и военных ДНР и ЛНР, участвующих в защите Донбасса с 2014 года. С соответствующей просьбой он также обратился к президенту Владимиру Путину.

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Жителям города Байконура в Казахстане предложили единовременную денежную выплату в размере 260 тысяч рублей за участие в спецоперации. Также на единовременную выплату имеют право добровольцы, которые заключили контракт на прохождение военной службы.