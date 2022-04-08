«Защищайте истинную справедливость против зла». Герой России дал совет желающим помочь армии

Бывший командующий ВДВ, Герой России, депутат Госдумы Владимир Шаманов обратился ко всем, кто желает проявить себя и помочь российской армии. Он посоветовал им пойти в военкомат и оформить контракт на военную службу. Ролик выложил Telegram-канал Ura.ru.

«Отдельно хочу сказать тем, кто желает себя проявить. Идите в военкомат, оформляйте контракт на военную службу», — сказал Шаманов.

Парламентарий также предложил желающим присоединиться к борьбе со злом примкнуть к войскам ДНР и ЛНР в Донбассе.

«Либо выезжайте в район действий подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР и в тех рядах защищайте истинную справедливость против зла», — заявил депутат.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее заявил, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Благодаря экономической интеграции с Россией их развитие выйдет на новый уровень, и освобожденные украинские регионы станут такими же процветающими, как Крым, заявил парламентарий. Он также отметил, что мирная жизнь восстанавливается в Херсонской области, где люди находятся под охраной ВС России.