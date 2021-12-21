Зарплаты и пенсии военным проиндексируют сверх плана

Российские военнослужащие должны получать достойное вознаграждение за свою службу, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что индексация их довольствия и военных пенсий должна продолжиться.

Президент указал на то, что, как и в предыдущие годы, зарплаты военнослужащих должны превышать уровень оплаты труда в ведущих отраслях экономики, сообщил ТАСС.

«Мы будем добиваться, чтобы за свою службу они (военные — прим. ред.) получали достойное вознаграждение», — сказал президент на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства указал на то, что правительство должно своевременно индексировать зарплаты военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии, добавил Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что заработная плата контрактников в 2022–2023 годах будет проиндексирована сверх запланированных параметров. Он также напомнил, что в целях ежегодного увеличения числа служащих по контракту в 2021–2023 годах ведомству были выделены дополнительные 180,2 миллиарда рублей.