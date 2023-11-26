Армия 26 ноября 2023, 04:41 Запущенный военный спутник успешно вывели на целевую орбиту Минобороны: космический спутник вывели на орбиту в штатном режиме РИА «Новости»

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Российское Минобороны сообщило об успешном выводе космического спутника, запущенного с космодрома Плесецк, на расчетную орбиту. Все мероприятия прошли в штатном режиме, написали «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

Наземные операторы Воздушно-космических сил России приняли под управление спутник военного назначения. С аппаратом поддерживается устойчивая связь, его бортовая аппаратура нормально функционирует, телеметрия тоже в норме.

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«Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме», — заявили в ведомстве.

Это уже пятый за год пуск ракеты класса «Союз-2».

Сам пуск состоялся в субботу, 25 ноября, в 23:58 с испытательного космодрома Минобороны в Архангельской области. Сведения о спутнике внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Ранее аналогичные пуск и ракет-носителей среднего класса «Союз-2.1б» с космическими спутниками состоялись в августе и в конце октября. Военное ведомство продолжало увеличивать состав действующей российской орбитальной группировки. Такие задачи поставил президент страны.