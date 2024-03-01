Армия 01 марта 2024, 16:19 Запущенная с космодрома Плесецк ракета «Ярс» поразила учебную цель на Камчатке Минобороны заявило об учебно-боевом пуске ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк

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Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» провели расчеты Йошкар-Олинского ракетного соединения на космодроме Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что учебные боевые блоки ракеты после запуска приземлились на камчатском полигоне Кура.

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Учения с запуском «Ярса» провели для проверки ракетных войск, которых отправили в удаленный от места службы пункт вместе со стартовой батареей передвижного ракетного комплекса.

Также военные продемонстрировали порядок подготовки и проведение пуска. По итогам полета «Ярса» подтвердились его тактико-технические и летные характеристики. Все поставленные задачи ракетное соединение выполнило в полном объеме.

В начале января этого года командование Ракетных войск стратегического назначения объявила, что подвижные ракетные комплексы «Тополь-М» во всех мобильных группировках заменили на «Ярсы». Также в ведомстве отметили, что в 2024 году проведут семь испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет.