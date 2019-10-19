Западные СМИ: Россия показала свои мускулы на учениях «Гром-2019»

Россия провела в Арктике масштабные военные учения «Гром-2019», во время которых военные проверили боеготовность стратегических ядерных сил.

«Россия показала свои мышцы во время пусков баллистических и крылатых ракет», — говорится в сообщении западного издания.

В «военных играх» участвовали пять подводных лодок, более 100 самолетов, 200 ракетных установок и 12 тысяч российских военнослужащих. Журналистов Daily Express поразил масштаб учений. Они также напомнили, что «Гром-2019» прошел на фоне обсуждений продления договора о стратегических наступательных вооружениях.

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«В последние годы Россия расширила масштабы своих военных учений на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом», — написала американская газета Navy Times.

А французская Navy Recognition обратила внимание на вооружения, испытанные в ходе учений. Особенно журналистов привлек комплекс «Ярс», с которого запустили межконтинентальные ракеты.

А американский журнал The Diplomat акцентировал внимание на том, что в учениях не участвовал новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения с межконтинентальными ракетами «Булава». Издание предположило, что это якобы как-то связано с неудавшимися запусками.