Армия 22 июня 2023, 14:36 Запад понял фразу Путина «Хрен им» — Песков Песков: на Западе поняли фразу Путина «Хрен им» о сокращении ядерного оружия в России РИА «Новости»

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Западные страны хорошо поняли фразу президента России Владимира Путина «Хрен им», сказанную про их желание сократить ядерное вооружение в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«В английском языке есть ряд фраз, выражений и идиом, которые тяжело перевести на наш русский язык, и наоборот. Не нужно за это цепляться, нормальное лингвистическое явление. Они поняли основной смысл», — сказал Песков.

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Выступая на полях Петербургского международного форума, Путин заявлял, что НАТО хочет сокращения ядерного потенциала России. Президент прокомментировал это желание фразой: «Как у нас в народе говорят: хрен им».

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду. По его словам, она стала ключевой гарантией суверенитета и военной безопасности страны.

Также президент отмечал, что войска РВСН начали перевооружение на передовые ракетные комплексы «Ярс».