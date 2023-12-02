Армия 02 декабря 2023, 10:04 Замминистра обороны вручил награды отличившимся бойцам СВО в госпитале Замминистра обороны России Кузьменков наградил бойцов СВО в госпитале Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил участникам спецоперации государственные награды в Севастопольском военно-морском клиническом госпитале имени Пирогова. Военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач и находящиеся на лечении и реабилитации, получили ордена и медали, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Бойцы морской пехоты Черноморского флота удостоились орденов Мужества, медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени. Сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО, вручили медали «За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации» и «За трудовую доблесть».

Реклама

Алексей Кузьменков передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу.

«От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично благодарю вас за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач. Желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй к боевым товарищам», — произнес замглавы ведомства.

Он также познакомился с условиями размещения военнослужащих в госпитале, оценил его оснащенность медицинским оборудованием и возможности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, Кузьменков побеседовал с бойцами и работниками медучреждения и ответил на их вопросы.

В конце ноября с участниками СВО, проходящими реабилитацию в санатории Министерства обороны в Солнечногорске, встретился руководитель муниципалитета Константин Михальков.