Замминистра обороны вручил дипломы выпускникам-отличникам Военного университета МО РФ

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов вручил дипломы выпускникам, которые с отличием окончили Военный университет Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В строю выпускников Военного университета МО РФ в этом году около 700 молодых лейтенантов. Из них 19 выпускников-отличников. Дипломаты и медали «За отличное окончание военного вуза» им вручил замминистра обороны Картаполов. В ходе торжественного мероприятия он обратился к ним с напутствием и пожелал успехов.

«Впереди у вас, товарищи выпускники, интересная, полная творчества и инициативы офицерская служба. В служении Родине легкой дороги не бывает. Идите по ней твердо, уверенно, с осознанием своего высокого призвания — быть творцами духовного потенциала армии и флота», — заявил генерал-полковник.

При награждении выпускников соблюдались все меры безопасности. Военнослужащие, которые были в строю, либо уже вакцинировались, либо переболели и имеют высокий уровень антител. Почти все выпускники уже сделали прививку.

Военный университет МО готовит специалистов для Вооруженных сил РФ, Росгвардии и других силовых ведомств, а также для армий 26 стран мира. В вузе проходит обучение по более чем 1500 дисциплинам.

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