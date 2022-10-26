Замминистра обороны Панков опроверг беседу с депутатом Останиной об отмене мобилизации для ряда россиян | 360°

Армия 26 октября 2022, 19:00 Замминистра обороны Панков опроверг беседу с депутатом Останиной об отмене мобилизации для ряда россиян Замминистра оброны Панков: беседы с депутатом Останиной о мобилизации не было РИА "Новости"

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Разговора об отмене мобилизации для отцов детей-инвалидов между заместителем министра обороны Николаем Панковым и главой комитета Госдумы по делам семьи Ниной Останиной не было. Об этом представитель оборонного ведомства заявил в беседе с ТАСС.

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», — заявил Панков.

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Так он прокомментировал сообщение Останиной в Telegram-канале, в котором она рассказала, что общалась по телефону с заместителем министра, который ей сообщил, что в директиву Генштаба об освобождении от частичной мобилизации включили отцов двоих детей, чьи жены находятся на 22-й неделе беременности, а также отцов детей-инвалидов.

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Сама Останина отметила, что разговор у нее был с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, который передал ей слова заместителя министра обороны об изменениях в директиве Генштаба.

«Сам Николай Александрович [Панков] пообещал связаться со мной еще вечером этого понедельника, но на связь не выходит до сих пор», — написала депутат в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что главным остается вопрос, внесены поправки в директиву Генштаба или нет.