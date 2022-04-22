Замкомандующего ЦВО назвал цель второго этапа спецоперации

На втором этапе спецоперации России на Украине ВС РФ должны установить полный контроль над Донбассом, сообщил замкомандующего Центральным военным округом Рустам Миннекаев. Об этом написал ТАСС.

Заявление прозвучало на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. По словам Миннекаева, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ.

Контроль над югом Украины даст Вооруженным силам РФ дополнительный выход в Приднестровье, где зафиксированы факты притеснения русскоязычного населения, отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале второй фазы спецоперации на Украине 19 апреля. Он подчеркнул, что Россия не ставит целью смену режима на Украине — у местных жителей должны быть свобода выбора. Позже Лавров отметил, что спецоперация призвана поставить точку в мировом господстве США.

Накануне, 21 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз констатировал, что специальная операция идет по плану.