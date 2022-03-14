Минобороны показало видео уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня украинских военных. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

В министерстве пояснили, что местонахождение двух реактивных установок ВСУ было установлено с помощью беспилотного летательного аппарата.

Эти установки после того, как выпустили боекомплект, проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами. Как только они заехали в помещение, по нему был нанесен удар высокоточным оружием. Ракета точно поразила цель.

На опубликованных кадрах можно видеть детонацию реактивных боеприпасов, хранившихся в ангаре.

По данным Минобороны, за ночь 14 марта авиация и ПВО ВКС России сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Помимо этого, были поражены 187 объектов ВСУ. Среди них — два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники.

В общей сложности с начала проведения специальной операции ВС РФ вывели из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.